Ο πρώην Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε επισήμως σήμερα την είσοδό του στην κούρσα για το προεδρικό χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος ενόψει των εκλογών του 2020.

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω του Ίντερνετ, ο 77χρονος καλεί τους ψηφοφόρους να αρνηθούν δεύτερη θητεία στον ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαστε στη μάχη για την ψυχή αυτού του έθνους», δηλώνει ο πρώην Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επί προεδρίας Ομπάμα, με περισσότερο από 45 χρόνια πολιτικής σταδιοδρομίας.

«Αν δώσουμε οκτώ χρόνια στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, θα αλλοιώσει θεμελιωδώς και για πάντα τον χαρακτήρα αυτού του έθνους», προειδοποίησε ο Μπάιντεν στο βίντεο. Αναφέρεται και στις διαδηλώσεις νεοναζί του Αυγούστου 2017 στο Σάρλοτσβιλ, στη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκε μια διαδηλώτρια κατά του ρατσισμού, για να επικρίνει την απάντηση που είχε δώσει τότε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει πως «καλοί άνθρωποι» βρίσκονταν «και στις δύο πλευρές».

«Καλωσόρισες στην κούρσα κοιμισμένε Τζο», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter. «Ελπίζω μόνο ότι είσαι αρκετά έξυπνος, κάτι για το οποίο αμφιβάλλουμε εδώ και καιρό, ώστε να κερδίσεις την κούρσα των προκριματικών», πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty – you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2019