Ο άλλοτε πανίσχυρος κινηματογραφικός παραγωγός του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν, που κατηγορείται από δεκάδες γυναίκες για σεξουαλική επίθεση, παρουσιάστηκε σήμερα στο αστυνομικό τμήμα, πριν την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του.

Δεκάδες τηλεοπτικές κάμερες περίμεναν τον 66χρονο Γουάΐνστιν στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος.

Harvey Weinstein leaves police station in New York smiling as he is escorted to a car in hand cuffs after being charged with rape, sexual abuse and other crimes against two women pic.twitter.com/AIFERlCP6e

— Sky News (@SkyNews) May 25, 2018