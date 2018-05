Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να ακυρώσει τη σύνοδο κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, προειδοποίησε τη Δευτέρα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, μερικές ημέρες αφότου η Πιονγκγιάνγκ έθεσε υπό αμφισβήτηση τη διεξαγωγή της συνάντησης.

Ο Πενς διεμήνυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι η Βόρεια Κορέα δεν πρέπει να αποπειραθεί να εξασφαλίσει παραχωρήσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ με αντάλλαγμα υποσχέσεις τις οποίες δεν σκοπεύει να τηρήσει.

«Θα ήταν μεγάλο λάθος από μέρους του Κιμ Γιονγκ Ουν το να νομίσει πως μπορεί να χειραγωγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Πενς, σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα της συνέντευξης του που δημοσιοποίησε το Φοξ. Ερωτηθείς εάν ο Τραμπ θα έφθανε στο σημείο να ακυρώσει τη σύνοδο κορυφής που προγραμματίζεται να διεξαχθεί τη 12η Ιουνίου στη Σιγκαπούρη, ο αμερικανός αντιπρόεδρος απάντησε «αναμφίβολα».

On #TheStory with @marthamaccallum, @VP Mike Pence said President @realDonaldTrump is willing to "walk away" from the table if his planned summit with North Korean dictator Kim Jong Un fails. https://t.co/1UlfXa2dme pic.twitter.com/d5wpa5rUF8

