Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε ένα γυμνάσιο της πόλης Νόμπλσβιλ, στην Ιντιάνα, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Ένας ύποπτος συνελήφθη, όπως μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τζον Πέριν λίγο νωρίτερα ανέφερε μέσω του Twitter ότι ήταν σε εξέλιξη ένα επεισόδιο στο Γουέστ Μιντλ Σκουλ της Νόμπλσβιλ και ότι δύο άνθρωποι είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

There are two victims en route to Methodist from the Noblesville West Middle School Active Shooter

Those families have been notified

Suspect in custody

All students are being taken to the Noblesville High School, parents are asked to pick up there#NoblesvilleWest

— Sgt. John Perrine (@ISPIndianapolis) May 25, 2018