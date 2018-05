Μετά το χθεσινό δείπνο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο συναντάται ξανά σήμερα με τον στρατηγό και δεξί χέρι του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Τσολ για συνομιλίες στη Νέα Υόρκη προκειμένου να μπει ξανά και οριστικά στις ράγες η ιστορική σύνοδος κορυφής του Κιμ Γιονγκ Ουν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο στρατηγός είναι ο πρώτος κορυφαίος Βορειοκορεάτης αξιωματούχος που επισκέπτεται τις ΗΠΑ τα τελευταία 18 χρόνια. Δείπνησε για περίπου μιάμιση ώρα με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, με τον οποίο είχαν ήδη συναντηθεί δύο φορές την άνοιξη στην Πιονγκγιάνγκ.

«Καλό δείπνο εργασίας με τον Κιμ Γιονγκ Τσολ στη Νέα Υόρκη απόψε. Βοδινό, καλαμπόκι και τυρί στο μενού», ανέφερε μέσω Twitter ο Πομπέο, ο οποίος συνοδευόταν από τον Άντριου Κιμ, διευθυντή του τμήματος της CIA για την Κορέα.

Good working dinner with Kim Yong Chol in New York tonight. Steak, corn, and cheese on the menu. pic.twitter.com/1pu4K3oym7

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 31, 2018