Για διαστρέβλωση των δηλώσεών του αναφορικά με τα βίαια επεισόδια στο Σάρλοτσβιλ, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασε τη ζωή της το περασμένο Σάββατο, έκανε λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εξαπολύοντας πυρά για μία ακόμη φορά εναντίον των ΜΜΕ.

The public is learning (even more so) how dishonest the Fake News is. They totally misrepresent what I say about hate, bigotry etc. Shame! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

«Το κοινό μαθαίνει (ακόμη περισσότερο) πόσο ανέντιμα είναι τα Fake News. Διαστρέβλωσαν εντελώς αυτό που είπα για το μίσος, τη μισαλλοδοξία κλπ. Ντροπή!», έγραψε το πρωί της Πέμπτης στο Twitter.

Ο πρόεδρος Τραμπ προκάλεσε βαθιά δυσφορία στις ΗΠΑ, ακόμη και στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδό του, υποστηρίζοντας πως υπήρχε άδικο «και στις δύο πλευρές» κατά τις βιαιότητες, στη διάρκεια των οποίων ένας υποστηρικτής θεωριών περί ανωτερότητας των λευκών σκότωσε μια νέα γυναίκα που διαδήλωνε μαζί με τους αντιρατσιστές ρίχνοντας το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος.

Ο Τραμπ καταφέρθηκε επίσης εναντίον του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιχαμ, προσωπικότητας των συντηρητικών που συνηθίζει να «μην μασάει τα λόγια του» όταν απευθύνεται στον πρόεδρο, τον οποίο επέκρινε ζωηρά για τη θέση που πήρε μετά τα επεισόδια αυτά στη Βιρτζίνια.

«Ο Λίντσεϊ Γκρέιχαμ, αναζητώντας δημοσιότητα, δήλωσε ψευδώς πως είπα ότι υπάρχει ηθική αντιστοιχία ανάμεσα στην ΚΚΚ (σ.σ.: την Κου Κλουξ Κλαν), τους νεοναζί και τους υποστηρικτές της υπεροχής των λευκών, με ανθρώπους όπως η (Χέδερ) Χάιερ. Ένα τόσο αηδιαστικό ψέμα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Publicity seeking Lindsey Graham falsely stated that I said there is moral equivalency between the KKK, neo-Nazis & white supremacists…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

…and people like Ms. Heyer. Such a disgusting lie. He just can't forget his election trouncing.The people of South Carolina will remember! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

«Απλούστατα δεν μπορεί να ξεχάσει το εκλογικό φιάσκο του», συνέχισε ο πρόεδρος, αναφερόμενος πιθανόν στην υποψηφιότητα του Λίντσεϊ Γκρέιχαμ στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών για το προεδρικό χρίσμα στις εκλογές του 2016.

Ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνα θεώρησε πως ο Τραμπ «έκανε ένα βήμα προς τα πίσω» την Τρίτη «υπονοώντας και πάλι ότι υπάρχει μια ηθική αντιστοιχία ανάμεσα στους νεοναζί υποστηρικτές της υπεροχής των λευκών και τα μέλη της KKK που συμμετείχαν στη διαδήλωση του Σάρλοτσβιλ» με ανθρώπους όπως η Χάιερ.

Πηγές: Γαλλικό Πρακτορείο, ΑΠΕ-ΜΠΕ