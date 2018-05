Με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες συναντάται σήμερα Τρίτη ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ, προκειμένου να απαντήσει στα ερωτήματά τους για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων 87 εκατ. χρηστών του ιστοτόπου του από εταιρεία πολιτικών συμβούλων. Η συνάντηση θα μεταδοθεί απευθείας μέσω διαδικτύου.

🔴 Watch LIVE from 18.20 CET: Parliament’s leaders and President Antonio Tajani meet Facebook CEO Mark Zuckerberg to discuss data privacy. pic.twitter.com/6PYXxXWFvv

