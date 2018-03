Διαφορετικό από τα απαγορευμένα όπλα μαζικής καταστροφής, όπως το αέριο σαρίν που ανιχνεύτηκε σε επιθέσεις στη Συρία αλλά και ο νευροτοξικός παράγοντας VX, θεωρείται το δηλητήριο που χρησιμοποιήθηκε κατά του πρώην διπλού πράκτορα Σερκέι Σκριπάλ. Η βρετανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η επίθεση «δεν ενέχει τον παραμικρό κίνδυνο για τον πληθυσμό» και καλεί τους Βρετανούς να είναι ψύχραιμοι και να αναμένουν τα οριστικά αποτελέσματα της έρευνας.

«Οι αρχές έχουν σχέδιο δράσης ως απάντηση στην επίθεση», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Άμπερ Ραντ, σε κοινή συνέντευξη με τον αρχηγό της Αντιτροτρομοκρατικής.

Ο αστυνομικός που δεν κατονομάζεται και βρέθηκε πρώτος στον τόπο του περιστατικού και ο οποίος νοσηλεύεται, επικοινωνεί με το περιβάλλον παρότι η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εσωτερικών Άμπερ Ραντ.

Ο πρώην διπλός κατάσκοπος Σεργκέι Σκριπάλ, 66 ετών, και η 33χρονη κόρη του Γιούλια, βρέθηκαν την Κυριακή αναίσθητοι σε ένα παγκάκι στην πόλη Σάλσμπερι της νότιας Αγγλίας και έκτοτε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, η πηγή της δηλητηρίασης είναι τα διαβόητα εργαστήρια της ρωσικής αντικατασκοπείας SVR, στο Yasenevo έξω από τη Μόσχα, ενώ ήδη η βρετανική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει κατάλληλα εάν η επίθεση αποδειχτεί «περιστατικό κρατικής τρομοκρατίας από την πλευρά της Ρωσίας».

Nευροτοξικός παράγοντας είναι μια ουσία που επιδρά στο νευρικό σύστημα. Μεταξύ των γνωστότερων ουσιών βρίσκεται το σαρίν, το ταμπούν ή ακόμα κι ο παράγοντας VX, που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του ετεροθαλούς αδελφού του Κιμ Γιονγκ Ουν στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ, τον Φεβρουάριο του 2017.

O Σεργκέι Σκριπάλ που καταδικάστηκε στη Ρωσία για προδοσία το 2006, και στη συνέχεια βρέθηκε στη Βρετανία στο πλαίσιο ανταλλαγής κατασκόπων μεταξύ CIA και αμερικανικού FBI, εμφανίζεται σε νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα να αγοράζει γάλα, μπέικον και «Ξυστό».

Πολλές αναρτήσεις πάντως, αμφισβητούν ότι στο πλευρό του ήταν η 33χρονη κόρη του Γιούλια και μιλούν για τη μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με την κόκκινη τσάντα.

