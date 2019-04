Υπέρ μίας νέας παράτασης της διαδικασίας του Brexit υπό το Άρθρο 50 συμφώνησαν οι 27 στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οπως επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τουσκ, που προήδρευσε στην έκτακτη Σύνοδο, συμφωνήθηκε να αναβληθεί το Brexit ως την 31η Οκτωβρίου 2019. «Αυτό σημαίνει άλλους έξι μήνες στη διάθεση της Βρετανίας ώστε να βρει την καλύτερη πιθανή λύση» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution.

Νωρίτερα το Reuters αναμετέδιδε πληροφορίες για επανεξέταση της απόφασης αυτής εντός του Ιουνίου.

«Μια επέκταση του Brexit μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είναι λογική εφόσον δίνει το χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο να επιλέξει επιτέλους πως θα κινηθεί» ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Μάλτας Joseph Muscat, προσθέτοντας ότι μια σύνοδος κορυφής τον Ιούνιο θα επιτρέψει στους ηγέτες της ΕΕ «να αποτιμήσουν την κατάσταση».

A #Brexit extension until 31 October is sensible since it gives time to UK to finally choose its way. The review in June will allow #EUCO to take stock of the situation -JM

