«Οι επερχόμενες ευρωεκλογές είναι μια υπαρξιακή στιγμή για το μέλλον της Ευρώπης, για τις αξίες μας, για τις αρχές μας, για τις δημοκρατίες μας. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ως ένα δημοψήφισμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Ατλαντικού Συμβουλίου στην Ουάσιγκτον ο Ευρωπαίος Επιτρόπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος.



Όπως σημείωσε, «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μεγαλύτερο σχέδιο ειρήνης στην ιστορία, τουλάχιστον για εκείνους που διαβάζουν την ιστορία. Η παραπληροφόρηση μπερδεύει και ανησυχεί τους πολίτες μας, γι’ αυτό και πρέπει να την πολεμήσουμε με όλα μας τα μέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο την προστασία, τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των πολιτών της».

Κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ο κ. Αβραμόπουλους συναντήθηκε με την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία συζήτησε για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας.

