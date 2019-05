«Είμαι πανευτυχής που ανακοινώνω ότι η Μέγκαν και εγώ αποκτήσαμε μωρό σήμερα το πρωί, ένα μωρό υγιέστατο, αξιολάτρευτο», δήλωσε ο 34χρονος πρίγκιπας Χάρι στους δημοσιογράφους. Ο δούκας του Σάσεξ, πρόσθεσε ότι το όνομα του μωρού θα αποκαλυφθεί σε δύο ημέρες.

"I'm just over the moon"

The Duke of Sussex came outside of Frogmore Cottage to announce the birth of his baby boy with the Duchess of Sussex!

He also added that the mother and baby are doing well and that we should see the baby and know the name in 2 days time!#RoyalBaby pic.twitter.com/Fp1yHPXmPD

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) May 6, 2019