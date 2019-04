Διαίρει και βασίλευε, σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, ανάμεσα στο Λαϊκό Κόμμα (ΡΡ) και τους Ciudadanos. Ο ανοικτός πλέον πόλεμος για την ηγεμονία της δεξιάς παράταξης, κυριάρχησε στη β’ τηλεοπτική αναμέτρηση των τεσσάρων αρχηγών και έδωσε όπως σχολιάστηκε, επικοινωνιακό πλεονέκτημα στον Σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να καυτηριάσει τον αλληλοσπαραγμό και τις «εσωκομματικές εκλογές της δεξιάς». Τα στοιχήματα για τον νικητή των εκλογών θα επικυρωθούν το βράδυ της Κυριακής.

Τόσο ο Σάντσεθ όσο και ο γραμματέας των Podemos Πάμπλο Ιγκλέσιας διατήρησαν τον τόνο της ήπιας και φιλικής αντιπαράθεσης, γεγονός που έκανε εντύπωση και ξεχώρισε μέσα από τον ορυμαγδό της δεξιάς φιλονικίας, έγραψε η εφημερίδα El Pais.

Η στρατηγική του Σάντσεθ ήταν σαφής: Με την απουσία του ακροδεξιού Vox –που ενώ δεν ήταν στην τηλεοπτική αναμέτρηση, την ίδια ώρα οργάνωνε συγκέντρωση στην πλατεία των ταυρομαχιών στο Λας Ρόθας της Μαδρίτης για να αποδείξει τη δύναμή του, προσπάθησε για άλλη μία φορά να φέρει στο προσκήνιο την εντύπωση που προκάλεσε η φωτογραφία στην Πλατεία Κολόν, κατά τη μεγάλη πορεία για την ενιαία Ισπανία, όπου οι δύο αρχηγοί της δεξιάς φωτογραφήθηκαν μαζί με τον Αμπασκάλ, υπομιμνήσκοντας στους αριστερούς ψηφοφόρους τον κίνδυνο των «τριών δεξιών», που κάνουν αναγκαία την ψήφο τους.

Ωστόσο, ήταν εμφανής η αμείλικτη αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου των Ciudadanos Άλβερτ Ριβέρα και του ηγέτη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (ΡΡ) Πάβλο Κασάδο, που στην προσπάθεια τους να αποτρέψουν την «αφαίμαξή τους» από το ακροδεξιό Vox δεν είχαν χρόνο για να επιτεθούν στον πρωθυπουργό. Ο Σάντσεθ και στις δύο συνεχόμενες –πράγμα πρωτόγνωρο στην Ισπανία– τηλεμαχίες, κατόρθωσε, όχι βέβαια να βγει νικητής, αλλά να παγιώσει την καλύτερη εικόνα του στα μάτια των τηλεθεατών από το θέαμα που προσέφεραν οι κύριοι αντίπαλοί του.

Ο Κασάδο, ήδη από την αρχή της τηλεαναμέτρησης, έδειξε σαφώς πως δεν πρόκειται να διαπράξει το λάθος της αντιπαράθεσης της Δευτέρας, όπου επέτρεψε στον Ριβέρα να τον αιφνιδιάσει και να εκπέμψει καλύτερη εικόνα.

Ο Σάντσεθ επωφελήθηκε από τις ομοβροντίες των δεξιών αντιπάλων του, που φιλονικούσαν για το ποιος είναι πιο φιλελεύθερος.

Η ένταση κορυφώθηκε ωστόσο, σε προσωπικό επίπεδο, όταν ο Άλβερτ ΡιβέραCs έβγαλε ένα αντίτυπο του διδακτορικού του Σάντσεθ –που είχε προκαλέσει σάλο όταν αποκαλύφθηκαν εκτεταμένα κεφάλαια που είχαν σχεδόν αντιγραφεί–και προσέφερε στον πρωθυπουργό, λόγω και της ημέρας του Αγίου Γεωργίου, που είναι παραδοσιακά ημέρα που χαρίζουν βιβλία, «το ψευτοδιδακτορικό του».

Ο Σάντσεθ δεν προσπέρασε την πρόκληση και με τη σειρά του χάρισε στον Ριβέρα ένα βιβλίο με τις απόψεις του ηγέτη του Vox Σαντιάγο Αμπασκάλ και την ισπανική σημαία στο εξώφυλλο «για να δει τι λένε οι σύμμαχοί του».

#Spain: 'We need to look forwards, to look towards Europe and less towards increasing divisions.'@toniroldanm, member of Spanish parliament for @CiudadanosCs #F24Debate pic.twitter.com/ICoEYcDe9c

— The Debate – France 24 (@F24Debate) April 23, 2019