Οι 62 μετανάστες και πρόσφυγες που παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ και περισσότερο από μια εβδομάδα στο πλοίο Alan Kurdi της γερμανικής ΜΚΟ Sea-Eye ανοιχτά της Μάλτας θα μπορέσουν να αποβιβαστούν στη Μάλτα και να μεταφερθούν από εκεί στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Μάλτας.

We are happy, those rescued by #AlanKurdi more than 10 days ago are finally to be disembarked. At the same time @EU_Commission should be deeply ashamed. Redistribution has to be negotiated after disembarkation. Human rights must not become conditional! #DefendSolidarity pic.twitter.com/p1f1UkI1HS

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) April 13, 2019