Βρετανοί μουσικοί, μεταξύ των οποίων ο Εντ Σιράν, ο Στινγκ και η Ρίτα Όρα υπογράφουν ανοιχτή επιστολή προς την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι προειδοποιώντας την ότι το Brexit είναι «σκέτη παραφροσύνη» και απειλεί «κάθε πτυχή της μουσικής βιομηχανίας».

Η επιστολή, μια πρωτοβουλία του Μπομπ Γκέλντοφ την οποία υπογράφουν δεκάδες ηχηρά ονόματα της ποπ, ροκ και κλασικής μουσικής σκηνής, καλεί τη Μέι να αναθεωρήσει την απόφασή της να βγάλει την Βρετανία από την ΕΕ.

«Είμαστε έτοιμοι να διαπράξουμε ένα πολύ σοβαρό σφάλμα αναφορικά με την γιγαντιαία βιομηχανία μας και την πελώρια δεξαμενή των κρυμμένων ακόμη ταλέντων που ζουν σε αυτό το νησί», αναφέρει η επιστολή, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα The Observer.

«Αποφασίσαμε να βάλουμε τους εαυτούς μας μέσα σε μια πολιτισμική φυλακή που φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι. Ακριβώς το αντίθετο από το γκρέμισμα των τειχών, την άρνηση των προκαταλήψεων, τη γέννηση ιδεών, που είναι όλη η ουσία της σύγχρονης μουσικής», συνεχίζουν οι καλλιτέχνες.

‘Cultural jail’: Brexit could bring booming industry to its knees https://t.co/d93cTsIiV8

— The Guardian (@guardian) October 6, 2018