Η μη κυβερνητική οργάνωση Avaaz ανακοίνωσε σήμερα ότι ενημέρωσε το Facebook για περισσότερες από 500 σελίδες και ομάδες που φέρονται να διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόψει των Ευρωεκλογών.

Η οργάνωση διευκρίνισε ότι το Facebook έχει ήδη κλείσει 77 σελίδες και λογαριασμούς «που συνολικά μετρούσαν τρεις φορές περισσότερους ακόλουθους (5,9 εκ) από τα έξι βασικά ευρωπαϊκά ακροδεξιά ή αντιευρωπαϊκά κόμματα», (η Λέγκα, το AfD, το VOX, το PiS, το κόμμα του Brexit και ο Εθνικός Συναγερμός), που έχουν 2 εκατομμύρια υποστηρικτές.

Μετά τις καταγγελίες της ΜΚΟ το Facebook απέσυρε σε διάστημα τριών μηνών περιεχόμενο το οποίο είχε περισσότερα από 500 εκατομμύρια views.

Η Avaaz, που εξέφρασε την ικανοποίησή της τις προηγούμενες εβδομάδες για το κλείσιμο από το Facebook δεκάδων λογαριασμών σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, ανάμεσά τους η Ιταλία και η Πολωνία, μετά τις καταγγελίες της, ανήρτησε στο Διαδίκτυο έναν πανευρωπαϊκό κατάλογο στον οποίο αναφέρει με λεπτομέρειες το εύρος της δράσης κάποιων ακροδεξιών ή αντιευρωπαϊκών δικτύων που διασπείρουν fake news ή περιεχόμενο μίσους στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Facebook recognises its part as forum for disseminating #fakenews at #EUElections. It should also look at #Brexit lies spread through its platform. Fresh evidence that #Leave won #EUreferendum by cheating. It must be rerun. "Inside Facebook's war room: " https://t.co/uyXpvCnGLw

— Denzil Roderick Dunnett (@DenzilDunnett) May 9, 2019