Ώρες αγωνίας έζησαν στις γαλλικές Άλπεις, παραμονή Χριστουγέννων, περίπου 150 σκιέρ.

Έμειναν για ώρες εγκλωβισμένοι στα 25 μέτρα πάνω από το έδαφος, σε βαγόνια τελεφερίκ που τους μετέφεραν σε πίστες του σκι, καθώς υπήρξε μηχανική βλάβη.

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες της διάσωσης με τους εκπαιδευμένους άνδρες να κατεβαίνουν από ελικόπτερο στα βαγόνια και να βγάζουν έναν έναν τους εγκλωβισμένους και στη συνέχεια να τους κατεβάζουν στο έδαφος.

About 150 people rescued after ski lift breaks down at the Chamrousse resort in the French Alps pic.twitter.com/YlvEVpg0ue

