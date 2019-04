«Πλέον είναι επίσημο! Το ελληνικό Κοινοβούλιο ζητά αποζημιώσεις από τη Γερμανία για τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Το ποσό ανέρχεται σε 376 δισ. ευρώ», γράφει η γερμανική Bild.

«Την Τετάρτη το βράδυ, η Ελληνική Βουλή με ψήφισμά της (με τη συμμετοχή και των κομμάτων της Αντιπολίτευσης ΝΔ και ΚΙΝΑΛ) υποχρεώνει την κυβέρνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να επιβάλει τις ελληνικές αξιώσεις αποζημίωσης «με όλες τις απαραίτητες διπλωματικές και νομικές ενέργειες», γράφει η Bild.

To περιοδικό Der Spiegel αναφέρει ότι «ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι δεν ήθελε να μπλέξει το ζήτημα με τη σοβαρή οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και το χρέος της χώρας. Αλλά τώρα, μετά το τέλος των προγραμμάτων στήριξης, είναι, όπως είπε, η κατάλληλη στιγμή και συμπλήρωσε ότι «Είναι ένα ιστορικά, ηθικά και συναισθηματικά φορτισμένο θέμα». Έχουμε τώρα την ευκαιρία να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο».

Η εφημερίδα Tagesschau διερωτάται «μήπως ο Τσίπρας χρησιμοποιεί τις απαιτήσεις για τις γερμανικές αποζημιώσεις για χάρη της προεκλογικής του εκστρατείας».

«Οι βουλευτές συζητούσαν για πολλές ώρες το θέμα των αποζημιώσεων. Ακούστηκαν αναφορές επίσης από αυτόπτες μάρτυρες που ανέφεραν πως οι Ναζί εισέβαλαν σε ελληνικά χωριά και σκότωσαν αμέτρητους ανθρώπους. Οι απόψεις σχετικά με την αποζημίωση από τη γερμανική πλευρά ήταν πολύ διαφορετικές. Οι λαϊκιστές, για παράδειγμα, είδαν στα αιτήματα μόνο μια προσπάθεια του Τσίπρα να κερδίσει ψήφους στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές το φθινόπωρο», γράφει η Tagesschau.

To πρακτορείο Associated Press αναφέρει ότι «ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε κατά την διάρκεια ειδικής κοινοβουλευτικής συνεδρίασης ότι η κυβέρνησή του θα θέσει εκ νέου και ‘επίσημα’ το μακροχρόνιο αίτημα για την καταβολή από την Γερμανία τεράστιων πολεμικών αποζημιώσεων για τις συνέπειες της ναζιστικής κατοχής της χώρας» γράφει το Associated Press. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι τώρα που η Ελλάδα έχει εξέλθει από τα προγράμματα στήριξης, των οποίων ο σημαντικότερος πιστωτής ήταν η Γερμανία, δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι προσπαθεί να αντισταθμίσει το πελώριο χρέος της με το αίτημα για τις επανορθώσεις, ενώ τόνισε πως η Αθήνα θα κάνει χρήση του ευρωπαϊκού και διεθνούς νομικού πολιτισμού για να στηρίξει τις διεκδικήσεις της.

«Θα αναμένουμε την απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης. Όμως, όποια και αν είναι η απάντηση, αυτή την φορά η διεκδίκηση δεν πρέπει να μείνει κενό γράμμα, αυτή την φορά θα επιμείνουμε. Κύριος σκοπός μας είναι να συμφωνήσουμε με την Γερμανία για την έναρξη διαλόγου ως ισότιμοι εταίροι», δήλωσε o Ελληνας πρωθυπουργός .

Το αμερικανικό πρακτορείο αναφέρει ότι η διακομματική επιτροπή που είχε συσταθεί το 2016 σε έκθεσή της εκτίμησε το ποσό των διεκδικήσεων στα 292 δισ. ευρώ τουλάχιστον. Μια διαφορετική εκτίμηση στην ίδια έκθεση ανέβασε το ποσόν κοντά στα 400 δισεκατομμύρια. Το κοινοβούλιο ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία ψήφισμα για τη διεκδίκηση των αξιώσεων της Ελλάδας. Στο Βερολίνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ δήλωσε ότι η θέση της Γερμανίας δεν έχει αλλάξει. «Το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων έχει διευθετηθεί οριστικά από νομική και πολιτική άποψη. Γνωρίζουμε τα βάσανα που υπέστη η Ελλάδα από την Γερμανία και τους Γερμανούς την περίοδο του ναζισμού. Το μάθημα που διδαχθήκαμε είναι να κάνουμε τα πάντα για να διατηρούν καλές σχέσεις οι δύο χώρες, σαν φίλες και εταίροι και να αλληλοϋποστηρίζονται για το καλό και των δύο», δήλωσε ο Ζάιμπερτ πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στην Αθήνα.

«Το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε την έναρξη διπλωματικής εκστρατείας για να πιεστεί η Γερμανία να καταβάλει δισεκατομμύρια ευρώ ως επανορθώσεις για την περίοδο της ναζιστικής κατοχής της χώρας, ζήτημα για το οποίο το Βερολίνο επιμένει πως έχει διευθετηθεί προ πολλού» μεταδίδει το Reuters.

«Το ψήφισμα, που αποτελεί την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική απόφαση για ένα συναισθηματικά φορτισμένο ζήτημα, πιθανότατα θα δοκιμάσει τις σχέσεις με την Γερμανία, την οποία πολλοί Έλληνες μέμφονται για τα επώδυνα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν στην χώρα, στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης. Με το ψήφισμα, που εγκρίθηκε λίγους μήνες πριν από τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών τον Οκτώβριο, καλείται η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει ‘όλες τις ενδεδειγμένες διπλωματικές και νομικές ενέργειες για την ικανοποίηση όλων των αξιώσεων της Ελλάδας.Η διεκδίκηση είναι ιστορικό και ηθικό χρέος μας. Προκειμένου να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, πρέπει να κλείσουμε τις ανοικτές υποθέσεις’, αναφέρεται στο ψήφισμα».

Οπως τονίζει το Reuters «η Γερμανία έχει κατά το παρελθόν απολογηθεί για τα εγκλήματα της ναζιστικής περιόδου, δεν είναι όμως διατεθειμένη να ανοίξει συζήτηση για επανορθώσεις» .

Le Figaro : Ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε κάθε προσπάθεια σύνδεσης των γερμανικών αποζημιώσεων με το πρόβλημα του ελληνικού χρέους.

«Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων για τα ναζιστικά εγκλήματα και το αναγκαστικό δάνειο που υποχρεώθηκε να συνάψει η Ελλάδα το 1942, αποτελούν παλαιό θέμα συζήτησης στην Ελλάδα, από όλες τις κυβερνήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε κάθε προσπάθεια σύνδεσης των γερμανικών αποζημιώσεων με το πρόβλημα του ελληνικού χρέους. ‘Αυτή η απεχθής ιδέα χαρακτηρίζει αυτούς που την συνέλαβαν και όχι την Ελλάδα, ούτε αυτή τη Ολομέλεια’, δήλωσε», επισημαίνει η Le Figaro.

Η γαλλική εφημερίδα αναφέρεται στην έγκριση από το ελληνικό Κοινοβούλιο του ψηφίσματος, που καλεί την κυβέρνηση να διεκδικήσει επίσημα από τη Γερμανία αποζημιώσεις και επανορθώσεις για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής στην Ελλάδα, ζήτημα που εδώ και πολύ καιρό αμφισβητείται από το Βερολίνο. Το Βερολίνο ήταν ανέκαθεν αντίθετο στο ελληνικό αίτημα να ανοίξει πάλι την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα διευθετήθηκε οριστικά το 1960, στο πλαίσιο συμφωνίας με πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. «Η Βουλή καλεί την ελληνική κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες διπλωματικές και νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση και την πλήρη ικανοποίηση όλων των αξιώσεων του ελληνικού κράτους από τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», αναφέρει το ψήφισμα.

Η πλειοψηφία των βουλευτών, που προέρχονται τόσο από το κυβερνητικό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ, υπερψήφισαν την πρόταση. «Είναι ένα ιστορικό και ηθικό καθήκον, ένα καθήκον μνήμης στους ήρωες του παρελθόντος (…) ειδικά αυτή τη στιγμή που η άκρα δεξιά, ο εθνικισμός και ο ρατσισμός απειλούν την Ευρώπη», δήλωσε o πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην ολομέλεια της Βουλής. Με βαση αυτή την ψηφοφορία, η κυβέρνηση θα «απευθύνει ρηματική διακοίνωση στη γερμανική κυβέρνηση» για να ανοίξει το διάλογο για το θέμα αυτό, πρόσθεσε ο Ελληνας πρωθυπουργός, προσθέτει η Figaro.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το άρθρο: