Μικρό φορτηγό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος στον πεζόδρομο Las Ramblas στην πλατεία Catalunya της Βαρκελώνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες. Τα διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν ότι ένας ή δύο ένοπλοι έχουν εισβάλει σε εστιατόριο, ενώ έχουν ακουστεί και πυροβολισμοί. Η αστυνομία ήδη χαρακτηρίζει το περιστατικό ως τρομοκρατικό.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός του φορτηγού διέφυγε της σύλληψης τρέχοντας και αναζητείται. Επιτόπου έχουν σπεύσει 10 ασθενοφόρα.

Οι πρώτες εικόνες από το φορτηγάκι που έπεσε πάνω στον κόσμο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή. Επικράτησε πανικός. Οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών με ανάρτηση στο Twitter αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη περιστατικό στην Placa Catalunya προειδοποιώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Οι υπηρεσίες αντμετώπισης εκτάκτων περιστατικών έκλεισαν το μετρό και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς κοντά στην περιοχή του περιστατικού.

Η πλατεία Catalunya είναι από τα πιο κεντρικά αξιοθέατα και πολυσύχναστα σημεία της Βαρκελώνης. Η Ισπανία θεωρείται από τους πιο δημοφιλής προορισμούς της Ευρώπης υποδεχόμενη 11 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι δήλωσε πριν από λίγο πως βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες έπειτα από την επίθεση στη Βαρκελώνη και χαρακτήρισε προτεραιότητα το να προσφερθούν φροντίδες στους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί.