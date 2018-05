Υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξουν ενστάσεις από τον πρόεδρο της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα, αναμένεται εντός του τριημέρου η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης συνασπισμού της Ιταλίας, δίνοντας τέλος σε 80 ημέρες αδιεξόδου ύστερα από τις εκλογές της 4ης Μαρτίου, από τις οποίες δεν προέκυψε αυτοδυναμία. Πολιτικά πρόσωπα δήλωσε ότι θα υπουργοποιηθούν ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, εξαγγέλλοντας ότι η κυβέρνησή του προτίθεται να αποζημιώσει τους πολίτες που έχασαν χρήματα εξαιτίας πτώχευσης τραπεζικών ιδρυμάτων.

«Ουσιαστικά καμία ιταλική κυβέρνηση δεν έχει επιβιώσει πέντε χρόνια», υπενθυμίζουν αναλυτές στο πρακτορείο Reuters. Η τελευταία προειδοποίηση έρχεται από τον υπουργό Οικονομικών της Σλοβακίας Πέτερ Καζίμιρ που χαρακτήρισε «αποστολή αυτοκτονίας» το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης της Ιταλίας.

Όπως εκτιμάται, οι Βρυξέλλες δεν θα χρειαστεί να αναλάβουν δράση για την επιβολή των δημοσιονομικών κανόνων, αφού η απάντηση θα δοθεί από τις χρηματαγορές. Ενδεικτικά το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι μόνο το 36% του χρέους της Ιταλίας ύψους 2,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ κατέχεται από ξένους, ενώ ιταλοί ψηφοφόροι -οικογενειάρχες κατέχουν ένα μεγάλο ποσοστό ομολόγων.

EU may not enforce its rules on Italy, but financial markets will https://t.co/SQuXWfYggp

— Reuters World (@ReutersWorld) May 25, 2018