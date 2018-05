«Η Ιταλία έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη μετά την Ελλάδα», υπενθυμίζει ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για το ευρώ και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βλάντις Ντομπρόβσκις απευθύνει ξεκάθαρη προειδοποίηση: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναμειγνύεται για λόγους αρχής στην εθνική πολιτική των κρατών. Ομως, η νέα ιταλική κυβέρνηση πρέπει να ακολουθήσει υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική». Αναφερόμενος στο σενάριο ιταλικής εξόδου από την ευρωζώνη, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς υπενθύμισε μάλιστα ότι ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έχει επισημάνει ότι «η ΕΕ δεν θα είναι πλήρης χωρίς την Ιταλία και χωρίς τον ιταλικό λαό».

Τις τελευταίες ημέρες πολλαπλασιάσθηκαν οι προειδοποιήσεις των ευρωπαίων αξιωματούχων προς τον «αντιευρωπαϊκό» κυβερνητικό συνασπισμό που παρουσιάζοντας πρόγραμμα ανάκαμψης μέσω αύξησης των δαπανών, δέχεται επικρίσεις ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον εκτροχιασμό του δημοσίου ελλείμματος και του χρέους και νέα κρίση της ευρωζώνης.

Το ευρώ παρέμενε υπό πίεσιν απέναντι στο δολάριο, αφού έφθασε χθες στο χαμηλότερό του επίπεδο από τα μέσα Νοεμβρίου. Χθες, το χρηματιστήριο του Μιλάνου υποχώρησε κατά ,152%, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών ιταλικών κρατικών ομολόγων έχουν «εκτιναχθεί» σε αύξηση 60 μονάδων βάσης, συμπαρασύροντας τις αποδόσεις των ισπανικών και πορτογαλικών spread.

Italy's sickness may be contagious — the turmoil is starting to spread to the euro zone https://t.co/YkUBj7bhEt pic.twitter.com/CTRowZ9565

— Bloomberg Opinion (@bopinion) May 22, 2018