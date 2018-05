Μετά την απροσδόκητη «επίθεση» του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος αναφερόμενος στα «ανοικτά μέτωπα» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε σκωπτικά ότι με τέτοιους φίλους δεν χρειάζονται εχθροί, την σκυτάλη παρέλαβαν Μέρκελ, Μακρόν και Μέι. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να ενώσουν δυνάμεις για να διαφυλάξουν την παγκόσμια σταθερότητα , διαμήνυσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, έχοντας στο πλευρό του την πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι και την Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.

Στη σύνοδο κορυφής ΕΕ – Βαλκανίων, όπως και στο χθεσινό δείπνο εργασίας μεταξύ των 28, διάχυτος ήταν ο προβληματισμός για τις συνέπειες των αποφάσεων του Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Κοινή θέση των 28» είναι ότι η Η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει από τις αμερικανικές κυρώσεις τις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ιράν, ενώ ιδιαίτερα επικριτική φάνηκε, μία ακόμη φορά η Άνγκελα Μέρκελ αναφορικά με την πολιτική των δασμών την οποία πρεσβεύει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο χρόνος τελειώνει», δήλωσε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει αύριο κιόλας να τροποποιεί το καταστατικό πριν από την έναρξη των κυρώσεων στις 6 Αυγούστου. «Πρέπει να το κάνουμε και θα το κάνουμε», ανέφερε ο Ζ.Κ.Γιούνκερ.

Σχετικά με το θέμα του εμπορίου, ο πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι η ΕΕ θέλει απεριόριστη εξαίρεση από τους δασμούς που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ.

Ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε επίσης πως «η συμφωνία του 2015 είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί με μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα μετά το 2025, μια συμφωνία για τις βαλλιστικές δραστηριότητες και την περιφερειακή παρουσία».

Οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν έκρυψαν την επιφυλακτικότητά τους για το ενδεχόμενο μιας ταχείας διεύρυνσης της ΕΕ, δεσμεύτηκαν πάντως να στηρίξουν τα Δυτικά Βαλκάνια και να κρατήσουν ανοιχτή την προοπτική ένταξής τους.

«Δεν βλέπω κανένα άλλο μέλλον για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, από εκείνο της ΕΕ. Καμία εναλλακτική λύση, κανένα σχέδιο Β. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης και ανήκουν στην κοινότητά μας», δήλωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ξεκαθάρισε πως, πριν εξετάσει οποιαδήποτε νέα διεύρυνση, η ΕΕ πρέπει πρώτα να διεξαγάγει «μια αληθινή μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει την εμβάθυνση και την καλύτερη λειτουργία» της ένωσης των 27, μετά την προγραμματισμένη αποχώρηση των Βρετανών το 2019.

«Αν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική στα Βαλκάνια, η τουρκική επιρροή και άλλες επιρροές θα γίνονται όλο και πιο ισχυρές», δήλωσε ο αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς.

Discussing #Brexit with PM @theresa_may in the margins of the #EUWesternBalkansSummit and ahead of the June #EUCO. pic.twitter.com/KiSn8QJADJ

— Donald Tusk (@eucopresident) May 17, 2018