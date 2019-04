Σε απολογισμό των εντατικών προπαρασκευαστικών εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία προέβη την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει της έκτακτης Συνόδου Κορυφής, ενώ εξέδωσε πρακτικές οδηγίες για τα κράτη μέλη σε πέντε βασικούς τομείς.

«Στόχος των σημερινών κατευθύνσεων είναι να εξασφαλιστεί η ομαλή πρακτική εφαρμογή των ενωσιακών και εθνικών μέτρων έκτακτης ανάγκης εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία στις 12 Απριλίου ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, και να διασφαλιστεί συντονισμένη προσέγγιση καθόλη την ενδεχόμενη περίοδο απουσίας συμφωνίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς. «Αν και αυτό δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα, δεν το φοβόμαστε. Είμαστε προετοιμασμένοι», είπε κατά τη σημερινή ενημέρωση του Τύπου στις Βρυξέλλες.

