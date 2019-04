Πυρ άνοιξε η βρετανική αστυνομία κατά οχήματος που εμβόλισε το παρκαρισμένο αυτοκίνητο του πρεσβευτή της Ουκρανίας, το Σάββατο στο Λονδίνο. Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική επίθεση, σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία.

«Η αστυνομία κλήθηκε άμεσα, ενώ το αυτοκίνητο του υπόπτου μπλοκαρίστηκε. Παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας, ο ύποπτος εμβόλισε και πάλι το αυτοκίνητο του πρεσβευτή. Αντιδρώντας, η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά του οχήματος του υπόπτου», ανέφερε ανακοίνωση της πρεσβείας.

A man has been arrested after an incident in #HollandPark this morning – police firearms and Taser were discharged. The arrested man was not injured. https://t.co/QYoUqeL24p pic.twitter.com/L05XKjaSeY

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 13, 2019