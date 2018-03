Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο Βρετανός νομπελίστας Ιατρικής Τζον Σάλστον, μια από τις εξέχουσες προσωπικότητες που συνέβαλαν στην αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος.

Ο Μάικ Στράτον, διευθυντής του Wellcome Sanger Institute, το οποίο ίδρυσε ο Σάλστον, περιέγραψε τον καθηγητή, ο οποίος πέθανε την περασμένη την Τρίτη, ως έναν «σπουδαίο άνθρωπο των επιστημών, έναν διορατικό ηγέτη».

We are deeply saddened to announce the death of Professor Sir John Sulston, founding director of the Wellcome Sanger Institute. He was a great scientific visionary and leader who made historic contributions to science. pic.twitter.com/TtQC90I70k

