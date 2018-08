Περισσότεροι από 400 πυροσβέστες με τη συνδρομή 9 πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων επιχειρούν σήμερα για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην τουριστική περιοχή Μοντσίκε, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση κατοίκων. Από την Τετάρτη η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού ενώ ήδη οκτώ περιοχές της χώρας έσπασαν τα τοπικά ρεκόρ θερμοκρασίας με το θερμόμετρο να δείχνει 45 βαθμούς Κελσίου. Άνοδο στους 47 προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, καθώς κύμα θερμότητας από την Αφρική σαρώνει την Ιβηρική χερσόνησο. Η θερμοκρασία ρεκόρ για την Ευρώπη, 48 βαθμοί είχε καταγραφεί στην Αθήνα το 1977.

Η υψηλότερη θερμοκρασία για την Πορτογαλία ήταν 47,4 και υπήρχε από το 2003. Μόνο λίγο πιο πάνω από το ρεκόρ της Ισπανίας, στους 47,3 που καταγράφηκε πέρυσι τον Ιούλιο.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ήταν 45,2 βαθμούς Κελσίου (113,4 Fahrenheit) κοντά στην Abrantes, μια πόλη 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας της Λισαβόνας. Το ρεκόρ ήταν 47,4 μοίρες (117,3 Fahrenheit) το 2003.

Στην Ισπανία, από ανακοπή πέθαναν ένας εθελοντής πυροσβέστης 40 ετών κι ένας 78χρονος συνταξιούχος. 41 από τις 50 επαρχίες της χώρας κρίθηκαν ζώνη υψηλού κινδύνου καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου. Εδώ και ένα 24ωρο πυρκαγιά μαίνεται στην Ουέλβα στα νότια της χώρας. Πάνω από 120 πυροσβέστες έχουν μπει στη μάχη της κατάσβεσης.

Στη Βρετανία, ο νότος ζεσταίνεται, ενώ στον βορρά βρέχει. Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Morrisons έχει ξεκινήσει να πωλεί «ελαττωματικά» (wonky) λουλούδια που δεν έχουν αναπτυχθεί σωστά αυτό το ασυνήθιστα μακρύ, καυτό καλοκαίρι.

Morrisons is selling wonky flowers after they struggled to grow in the heatwave https://t.co/n3YB85BYks pic.twitter.com/DkIkFancA7

Στην Ελβετία, οι αρχές που είναι αρμόδιες για την αλιεία στο καντόνι της Ζυρίχης προσπαθούν να διασώσουν τα ψάρια στους ποταμούς και τις λίμνες από την ασφυξία, καθώς η στάθμη των υδάτων χαμηλώνει και τα επίπεδα του οξυγόνου μειώνονται. Ο ελβετικός στρατός επέτρεψε στους στρατιώτες να φορούν σορτς και κοντομάνικα, αντί για τις κανονικές στολές.

H Φινλανδία πλήττεται από υψηλές θερμοκρασίες εδώ και 50 ημέρες. Λόγω του παρατεταμένου καύσωνα το K-Supermarket Pohjois-Haaga, προσφέρει τη δυνατότητα σε κάποιους κατοίκους του Ελσίνικι να κοιμηθούν μέσα στο κατάστημα, όπου υπάρχουν συστήματα κλιματισμού και ψύξης, όπως μετέδωσε σήμερα το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Yle.

Η Σουηδία εξακολουθούσε να απειλείται από πυρκαγιές, οι οποίες τις τελευταίες εβδομάδες επεκτάθηκαν στον Αρκτικό Κύκλο. Η Υπηρεσία Πολιτικών Εντολών της Σουηδίας προειδοποίησε για «υψηλό κίνδυνο» για πυρκαγιές στην κεντρική και νότια Σουηδία αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω της συνεχιζόμενης ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων. Η βόρεια κορυφή του όρους Kebnekaise που αποτελείται από βράχο και όχι πάγο, έγινε ψηλότερη (2.096,8 μέτρα) ξεπερνώντας το ψηλότερο σημείο της Σουηδίας, τη νότια βουνοκορυφή, από όπου εξαφανίστηκε το «αιώνιο» χιόνι.

Scientists are warning that the record-breaking heatwave currently impacting Europe will become frequent as climate change disrupts weather patterns.https://t.co/F8e2FDeFRm pic.twitter.com/YEaRGb8rjZ

— euronews (@euronews) August 3, 2018