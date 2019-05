Μετά την επίσημη ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης για συμμετοχή στις ευρωεκλογές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα «The Brexit Party» του ευρωσκεπτικιστή Νάιτζελ Φάρατζ, να προηγείται. Αντίθετα το κόμμα των Συντηρητικών έρχεται τρίτο, για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση εκλογικής αναμέτρησης.

Προβάδισμα 30% έχει, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το κόμμα του υπερεθνικιστή Φάρατζ τον οποίο και αποκαλούν αρχιτέκτονα του Brexit. Aκολουθούν οι αντιπολιτευόμενοι Εργατικοί με 21% και τέλος, οι Συντηρητικοί με μόλις 13%.

