Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου σε παλιά αποθήκη κάρβουνου στο δυτικό Λονδίνο δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων από και προς το αεροδρόμιο.

Δέκα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και 70 πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση της αποθήκης, που βρίσκεται στην οδό Wimpole της περιοχής Γουέστ Ντρέιτον.

Οι στήλες πυκνού καπνού που ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση και διακινήθηκαν ευρέως μέσω των social media, προκάλεσαν ανησυχία. Oι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα.

Local sources reported multiple explosions after the fire broke out at a container storage yard in west London. pic.twitter.com/tw50XmAKZ2

