Μετά την απροσδόκητη επίθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος αναφερόμενος στα «ανοικτά μέτωπα» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε σκωπτικά ότι με τέτοιους φίλους δεν χρειάζονται εχθροί, την σκυτάλη παρέλαβαν Μέρκελ-Μακρόν και Μέι. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να ενώσουν δυνάμεις για να διαφυλάξουν την παγκόσμια σταθερότητα , διαμήνυσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, έχοντας στο πλευρό του την πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι και την Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.

Την έναρξη της συνόδου κορυφής μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των χωρών των Βαλκανίων, αλλά και το χθεσινό δείπνο εργασίας στη Σόφια μεταξύ των 28, μονοπώλησαν οι συνέπειες των αποφάσεων του Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έπειτα από την απόφαση του να αποσύρει τις ΗΠΑ, από τη συμφωνία του 2015.

«Κοινή θέση των 28» είναι ότι η Η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει από τις αμερικανικές κυρώσεις τις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ιράν, ενώ ιδιαίτερα επικριτική φάνηκε, μία ακόμη φορά η Άνγκελα Μέρκελ αναφορικά με την πολιτική των δασμών την οποία πρεσβεύει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε επίσης πως «η συμφωνία του 2015 είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί με μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα μετά το 2025, μια συμφωνία για τις βαλλιστικές δραστηριότητες και την περιφερειακή παρουσία».

Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα συναντηθούν σήμερα με τους ομολόγους τους της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της ΠΓΔ της Μακεδονίας και του Κοσόβου.

«Θα είναι μία ευκαιρία για τις δύο πλευρές να υπενθυμίσουν ότι η ευρωπαϊκή προοπτική παραμένει η γεωστρατηγική επιλογή των δυτικών Βαλκανίων», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Discussing #Brexit with PM @theresa_may in the margins of the #EUWesternBalkansSummit and ahead of the June #EUCO. pic.twitter.com/KiSn8QJADJ

— Donald Tusk (@eucopresident) May 17, 2018