Οι εισαγγελικές αρχές της Σουηδίας θα ασκήσουν διώξεις σε βάρος τριών αστυνομικών για τον θανάσιμο τραυματισμό από αστυνομικά πυρά ενός 20χρονου που έπασχε από σύνδρομο Down κι αυτισμό, πέρυσι τον Αύγουστο, σε μια υπόθεση που ήγειρε ανησυχίες για τη χρήση φονικής βίας από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Ο Έρικ Τόρελ, ο οποίος είχε πνευματική ηλικία ενός τρίχρονου αγοριού, σκοτώθηκε σε έναν καταιγισμό πυρών, αφού είχε βγει κρυφά από το σπίτι του στη Στοκχόλμη, κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να παίξει.

20-year-old Eric Torell, who had Down Syndrome and was autistic, died after being shot by police officers in Stockholm last year as he was playing with a toy gun. https://t.co/OPq1FV5e7U

— Catherine Edwards (@CatJREdwards) April 12, 2019