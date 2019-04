Η Συμφωνία των Πρεσπών χρησιμεύει ως παράδειγμα για άλλες χώρες της περιοχής, τόνισαν κατά τη διμερή τους συνάντηση στο Βερολίνο η ‘Αγκελα Μέρκελ και ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ, στο περιθώριο της συνάντησης κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια την οποία φέρεται να συνδιοργάνωσε στο Βερολίνο η καγκελάριος με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

We are grateful to German Chancellor #Merkel for her continuous engagement and principled interest in the stability and prosperity of Western Balkans, a region encircled with EU Member States. How to resolve existing problems and consolidate success stories … pic.twitter.com/Y6cI5NL5om

— Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) April 29, 2019