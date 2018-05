Την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μοναδικός εταίρος που ενδιαφέρεται για τη σταθερότητα της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων και την ευημερία των λαών τους, «σε αντίθεση με αυτούς που συμπεριφέρονται σαν να πρόκειται για γεωπολιτικό παιχνίδι σκάκι» εκφράζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ στην πρόσκληση που απέστειλε στους ηγέτες της ΕΕ ενόψει της Συνόδου Κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στη Σόφια.

My letter to EU leaders before Sofia Summits https://t.co/zgnWg7GMWL

To prepare for #DigitalEurope.

To reconfirm #IranNuclearDeal & protect European companies.

To stick to our guns in EU-US trade.

To remain only partner not treating Western Balkans as geopolitical chess game.

— Donald Tusk (@eucopresident) May 15, 2018