Мήνυμα ειρήνης, ενότητας και αρμονικής συνύπαρξης απηύθυνε ο Πάπας Φραγκίσκος, στη διάρκεια θείας λειτουργίας που τέλεσε το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων, στην οποία παραβρέθηκαν πάνω από 10.000 άνθρωποι.

Νωρίτερα σήμερα ο Πάπας συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο της Βόρειας Μακεδονίας με τον Πρόεδρο της χώρας, Γκιόργκι Ιβάνοφ και τον πρωθυπουργό, Ζόραν Ζάεφ.

Ο προκαθήμενος Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, στον χαιρετισμό του ενώπιον της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας εξήρε τη συμβολή της χώρας στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, ενώ σημείωσε ότι ο πολυεθνοτικός και πολυθρησκευτικός χαρακτήρας της Βόρειας Μακεδονίας αποτελούν πλούτο για τη χώρα και την καθιστούν γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Σε αντίθεση με τον Πρόεδρο της χώρας Γκιόργκι Ιβάνοφ, ο οποίος στον χαιρετισμό του προς τον Πάπα Φραγκίσκο χρησιμοποιούσε την ονομασία “Δημοκρατία της Μακεδονίας”, ο Ποντίφικας, στον δικό του χαιρετισμό του αποκάλεσε τρεις φορές τη χώρα με τη νέα της ονομασία, Βόρεια Μακεδονία.

#PopeFrancis is welcomed to #NorthMacedonia by President Gjorge Ivanov and by children bearing bread and salt, a traditional Slavic welcome. pic.twitter.com/vlFoSFAPuJ

Αμέσως μετά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέφθηκε το Σπίτι-Μνημείο της Μητέρας Τερέζας, της καθολικής μοναχής που γεννήθηκε στα Σκόπια το 1910 και την οποία ο ίδιος αγιοποίησε το 2016, ενώ είχε και συνάντηση με εκπροσώπους των κυριότερων θρησκευτικών δογμάτων της Βόρειας Μακεδονίας.

#PopeFrancis pays homage to St Mother Teresa of Kolkata at memorial in Skopje built on the site of the church where she was baptized. pic.twitter.com/CEhP0livok

— Cindy Wooden (@Cindy_Wooden) May 7, 2019