Δεν θα αναβληθεί η προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη «ιστορική» ψηφοφορία για τη συμφωνία διαζυγίου Λονδίνου- Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει ο Βρετανός υφυπουργός για το Brexit, Κουάζι Κουάρτενγκ, διαψεύδοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Sunday Times, σύμφωνα με το οποίο η πρωθυπουργός Μέι αναμένεται να μεταβεί εκτάκτως στις Βρυξέλλες, επιδιώκοντας να πετύχει καλύτερους όρους για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, η κυβέρνηση αναμένεται να χάσει την ψήφο της επόμενης εβδομάδας με τον Εργατικό Κόμμα, τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, το βορειοιρλανδικό DUP, και το SNP της Σκωτίας αλλά και δεκάδες «αντάρτες» Συντηρητικούς βουλευτές, να καταψηφίζουν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, προειδοποιεί με ανάρτηση του ότι ξεκινά «σημαντική εβδομάδα για τη μοίρα του Brexit», ενώ προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με την Τερέζα Μέι.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Brexit: Δεν προσφέρει σαφήνεια και βεβαιότητα η συμφωνία αποχώρησης της Τερέζα Μέι

«Μετά από 20 μήνες διαπραγματεύσεων, γνωρίζουμε μόνο τους όρους αποχώρησης της Βρετανίας, αλλά όχι τη φύση της μελλοντικής σχέσης με την ΕΕ. Η συμφωνία της πρωθυπουργού αποτυγχάνει να προσφέρει επαρκή σαφήνεια ή βεβαιότητα για το μέλλον» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής του βρετανικού κοινοβουλίου για την Έξοδο από την ΕΕ.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές μακροπρόθεσμες προτάσεις από την κυβέρνηση προκειμένου να «συμφιλιώσει» τη διατήρηση των ανοιχτών συνόρων στην Ιρλανδία με την αποχώρηση από την Ενιαία Αγορά και την Τελωνειακή Ενωση. Η κοινοβουλευτική επιτροπή κρίνει επιτακτική την ανάγκη να οριστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα οι στόχοι για τις μελλοντικές εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις ασφαλείας της ΕΕ με την Βρετανία και ότι θα πρέπει να μπει σε προτεραιότητα η συμφωνία για τα δικαιώματα των πολιτών στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Νωρίτερα, η πρωθυπουργός της Βρετανίας προειδοποίησε τους Βρετανούς βουλευτές ότι η απόρριψη της συμφωνίας για το Brexit, την προσεχή Τρίτη, θα είχε ως αποτέλεσμα τον «άκρως πραγματικό κίνδυνο» της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ και την άνοδο των Εργατικών στην εξουσία.

Απευθυνόμενη ιδιαιτέρως στους Συντηρητικούς βουλευτές, που δηλώνουν έτοιμοι «να θάψουν» τη συμφωνία, η Βρετανίδα πρωθυπουργός ανέφερε την απειλή της διεξαγωγής νέων βουλευτικών εκλογών και πιθανής νίκης των αντιπολιτευόμενων Εργατικών.

Διαδηλώσεις υπέρ και κατά του Brexit

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν υπέρ του Brexit, ενώ επικεφαλής της πορείας ήταν ο Τόμι Ρόμπινσον, προσωπικότητα της βρετανικής ακροδεξιάς, με τη στήριξη και του ευρωφοβικού Ukip.

«Τερέζα Μέι, προδότρια» έγραφαν τα πλακάτ των συμμετεχόντων.

«Εάν το κοινοβούλιο δεν οδηγήσει τη Βρετανία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνταγματική κρίση μετά τον αγγλικό εμφύλιο» σημείωσε ο ηγέτης του Ukip Τζέραρντ Μπάτεν, σε ομιλία που εκφώνησε ενώπιον των διαδηλωτών.

Αντιδιαδήλωση από τους υποστηρικτές νέου δημοψηφίσματος πραγματοποιήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα στη βρετανική πρωτεύουσα.

Counter-protest to the Brexit Betrayal March currently moving down Regent Street. pic.twitter.com/9MQ51ZUN7x

— Laura Silver (@laurafleur) December 9, 2018