Ένας ένοπλος άνδρας κρατά ομήρους μέσα σε ένα καπνοπωλείο στην πόλη Μπλανιάκ, στα δυτικά της Τουλούζης, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι όμηροι είναι πέντε.

Gunman takes multiple hostages and threatens to shoot police at a convenience store in Toulouse https://t.co/yLAjwJclOb pic.twitter.com/WqsRDCyWbK

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 7, 2019