Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 20 τραυματίστηκαν από την έκρηξη βόμβας που έγινε κοντά σε οικονομική υπηρεσία τελωνείων στην πόλη Τζαλαλαμπάντ, που βρίσκεται στα ανατολικά του Αφγανιστάν, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, που επικαλούνται τις υπηρεσίες υγείας.

#JALALABAD – Smoke has been seen over the building of the finance department in Jalalabad as clashes are ongoing between the security forces and attackers. #Afghanistan pic.twitter.com/48t86obaMK

— TOLOnews (@TOLOnews) May 13, 2018