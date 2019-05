Ο μικρός Άχμεντ χαμογελά χαρίζοντας πιο πλατύ χαμόγελό του, σηκώνει τα χέρια του ψηλά και λικνίζεται στον ρυθμό της μουσικής, υπό τα χειροκροτήματα όσων τον παρακολουθούν: ένα βίντεο που τον δείχνει να γιορτάζει με την ψυχή του για το προσθετικό μέλος που απέκτησε στο δεξί του πόδι, σε ένα ιατρικό κέντρο στην Καμπούλ έχει συγκινήσει το Αφγανιστάν κι όχι μόνο.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων, αναρτήθηκε στο Twitter χθες Δευτέρα και σε διάστημα 24 ωρών το έχουν δει πάνω από 500.000 φορές.

Ahmad received artificial limb in @ICRC_af Orthopedic center, he shows his emotion with dance after getting limbs. He come from Logar and lost his leg in a landmine. This is how his life changed and made him smile. pic.twitter.com/Sg7jJbUD2V

— Roya Musawi (@roya_musawi) May 6, 2019