Αυτοκίνητο έπεσε σε ένα κατάστημα στο Τσάτσγουντ Μολ στο Σίντνεϊ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα μωρό, μετέδωσαν σήμερα τοπικά ΜΜΕ, επικαλούμενα την αστυνομία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sydney Morning Herald, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς έξω από ένα εμπορικό κέντρο στη λεωφόρο Βικτόρια. Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό ως ατύχημα.

Chatswood: Witness photo shows that the accident occurred outside Cup Thai restaurant at 370 Victoria Avenue. https://t.co/6rm43QpgOj #7News pic.twitter.com/HLEdVgIEyV — 7 News Sydney (@7NewsSydney) August 19, 2017

Chatswood: People injured when a car has hit pedestrians on Victoria Avenue. Not a deliberate act say police. https://t.co/8In1HzfoMz #7News pic.twitter.com/R1AcBee4Hp — 7 News Sydney (@7NewsSydney) August 19, 2017

Μία γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, καθώς και άλλοι τέσσερις τραυματίες, η κατάσταση των οποίων είναι σταθερή.

CHATSWOOD | Patients wheeled into ambulance as crowd watches on. Accident believed to be caused by medical episode @7NewsSydney pic.twitter.com/sdXNbKuFYq — Laura Banks (@laurakatebanks) August 19, 2017

Έχει ξεκινήσει έρευνα για το ατύχημα.