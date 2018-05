Η αστυνομία της Ινδίας άνοιξε πυρ και σκότωσε σήμερα εννέα διαδηλωτές στο Ταμίλ Ναντού (νότια), οι οποίοι αξίωναν το κλείσιμο της μονάδας μιας μεταλλευτικής εταιρείας για περιβαλλοντικούς λόγους, έκανε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματικός της αστυνομίας.

Violence erupts between locals demanding the closure of an industrial plant and police in Tuticorin, India [22 May] #verified pic.twitter.com/Q1SRBrmOJn

— RTDigital (@RT_Digital) May 22, 2018