Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι σχεδόν διακόσιοι τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού 5,9 βαθμών ο οποίος έπληξε το βράδυ του Σαββάτου τη βόρεια Αϊτή, όπου οι αρχές πασχίζουν να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες. Η ισχυρότερη από τις μετασεισμικές δονήσεις ήταν 5,2 βαθμών ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 188, 152 εκ οποίων είναι κάτοικοι της Πορτ-ντε-Πε και 30 της Γκρος Μορν.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Πορτ-ντε-Πε, στη βόρεια ακτή της Αϊτής, κοντά στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης, το εστιακό βάθος της οποίας ήταν μόλις 11,7 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό και σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 20:10 του Σαββάτου τοπική ώρα (03:10 της Κυριακής ώρα Ελλάδας).

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Γκρος Μορν και γύρω από αυτή, νοτιότερα, ανάμεσά τους μια γυναίκα που υπέστη καρδιακή προσβολή μετά τον σεισμό.

UPDATE: Fortunately, the toll is more contained compared to the news that arrived yesterday from Haiti even if still tragic. 12 deaths and 188 injuries. Dozens of damaged houses. #Haiti #haitiearthquake #earthquake #Temblor pic.twitter.com/aTsYFEJS8B

— Marco (WCN News) (@meteorologo777) October 8, 2018