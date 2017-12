Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών απαγόρευσε την Πέμπτη τον ελλιμενισμό οπουδήποτε στον κόσμο τεσσάρων βορειοκορεατικών πλοίων που υπάρχουν υποψίες ότι μετέφεραν εμπορεύματα, απαγορευμένα βάσει των διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ, από ή προς τη Βόρεια Κορέα, όμως δεν επέβαλε απαγόρευση σε άλλα έξι, λόγω της αντίστασης που πρόβαλε το Πεκίνο.

Σε ακόμα τέσσερα πλοία, υπό σημαία Κομόρων, Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, Καμπότζης και Βόρειας Κορέας, είχε ήδη απαγορευθεί τον Οκτώβριο ο ελλιμενισμός σε όλο τον κόσμο -μέτρο που δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία του ΟΗΕ.

Υποβλήθηκε ένας κατάλογος με δέκα πλοία την απαγόρευση του ελλιμενισμού των οποίων ζητούσαν οι ΗΠΑ, όμως η Κίνα συναίνεσε «μόνο για τα τέσσερα», πάντως «η διαδικασία παραμένει ανοικτή» για τα υπόλοιπα έξι, διευκρίνισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας διπλωμάτης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Επιβεβαιώνοντας ότι τα τέσσερα πλοία τα οποία στοχοθετούνται πλέουν υπό σημαία Βόρειας Κορέας, αρκετές διπλωματικές πηγές σημείωσαν ότι το Πεκίνο αντιτάχθηκε στην εγγραφή των υπολοίπων έξι πλοίων στη μαύρη λίστα. «Η Κίνα εμπόδισε (την προσθήκη) έξι πλοίων και δεν επέτρεψε (να επιβληθεί) η απαγόρευση παρά μόνο στα τέσσερα, που ανήκουν στους βορειοκορεάτες», είπε ένας διπλωμάτης.

Τα τέσσερα πλοία που στοχοθετήθηκαν την Πέμπτη είναι τα φορτηγά Ul Ji Bong 6, Rung Ra 2, Sam Jong 2 και Rye Song Gang 1, διευκρίνισαν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Λίγο πριν ληφθεί η απόφαση αυτή του ΟΗΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε με έντονο τρόπο τη συμπεριφορά του Πεκίνου όσον αφορά τις κυρώσεις εναντίον της Πιονγκγιάνγκ.

Ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο Twitter εξέφρασε την απογοήτευση του που βλέπει την Κίνα «να επιτρέπει την μεταφορά πετρελαίου στη Βόρεια Κορέα» και διαμηνύοντας ότι «δεν θα υπάρξει ποτέ φιλική διευθέτηση στο πρόβλημα με τη Βόρεια Κορέα εάν αυτό συνεχιστεί».

Caught RED HANDED – very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017