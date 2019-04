Ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι εμφανίστηκε για πρώτη φορά εδώ και 5 χρόνια, από το 2014, σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο, που προβλήθηκε σήμερα από την τζιχαντιστική οργάνωση. Εκτός από την ανατολική Συρία εμφανίζεται να εγκωμιάζει τις πρόσφατες επιθέσεις στη Σρι Λάνκα, με 250 νεκρούς, υπογραμμίζοντας ότι έγιναν «ως εκδίκηση για την απώλεια της Μπαγούζ».

ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi appears in propaganda video for first time in five years. #Baghdadi #ISIS #Baghouz pic.twitter.com/2xPTWGjbZU — editorji (@editorji) April 29, 2019

«Οι αδελφοί σας στη Σρι Λάνκα επούλωσαν (τα τραύματα) στις καρδιές των μονοθεϊστών (μελών του Ισλαμικού Κράτους) με τις επιθέσεις αυτοκτονίας, οι οποίες τράνταξαν τα κρεβάτια των σταυροφόρων (Χριστιανών) το Πάσχα, ως εκδίκηση για τα αδέλφια σας στη Μπαγούζ» ακούγεται να λέει.

Η ημερομηνία κατά την οποία γυρίστηκε το βίντεο δεν είναι γνωστή, όπως ανεπιβεβαίωτη είναι και η αυθεντικότητα, ωστόσο ο αλ Μπαγκντάντι δηλώνει ότι η «μάχη για τη Μπαγούζ έχει τώρα τελειώσει», αναφερόμενος στο τελευταίο προπύργιο της εξτρεμιστικής οργάνωσης στην ανατολική Συρία, που έπεσε την 23η Μαρτίου του 2019.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από το δίκτυο του Ισλαμικού Κράτους Al Furqan.

5 years apart – and despite the fall of the caliphate, #ISIS leader #Baghdadi looks in good health. @foxnews pic.twitter.com/yqyM4iNOiv — Benjamin Hall (@BenjaminHallFNC) April 29, 2019

Στο βίντεο, άνδρας με μακριά γκρίζα γένια, με την εμφάνιση του Μπαγκντάντι, κάθεται σταυροπόδι στο πάτωμα και απευθύνει ένα μήνυμα διάρκειας 18 λεπτών. Συζητάει μαζί με άλλους μαχητές, τα πρόσωπα των οποίων δεν διακρίνονται έπειτα από τεχνική επεξεργασία.

The appearance of #Baghdadi and in his hand a book written on the cover of the mandate of #Turkey!? 🤔 pic.twitter.com/zYLoaoctFI — Şervanên Efrînê (@Liberationafrin) April 29, 2019

Ο άνδρας επιβεβαιώνει ότι το Ισλαμικό Κράτος «θα εκδικηθεί» για τους μαχητές του που σκοτώθηκαν κι ότι η μάχη εναντίον της Δύσης είναι «μια μακρά μάχη».

Ο ηγέτης των τζιχαντιστών μιλάει ήρεμα, αφήνοντας κενό λίγων δευτερολέπτων μεταξύ των φράσεων του.

Το τελευταίο μήνυμα του Αμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι ήταν ένα ηχητικό μήνυμα που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2018.

Σύμφωνα με ειδικούς, ο πλέον καταζητούμενος άνθρωπος στον πλανήτη βρίσκεται στη συριακή έρημο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP-Reuters-dpa

Μοιράσου το άρθρο: