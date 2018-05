Η κορυφή του ηφαιστείου Κιλαουέα, στη Χαβάη, εξερράγη σήμερα, στέλνοντας στάχτη και καπνό σε ύψος πολλών χιλιάδων ποδών, όπως ανέφερε μέσω του Twitter η αμερικανική γεωλογική υπηρεσία USGS.

5 AM eye-opener at the the Kīlauea Volcano summit. HVO and Park Staffs previously evacuated. Lone webcam in the HVO Tower shows the plume. https://t.co/GVg72Rc51N pic.twitter.com/RBUbYa39rP

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) May 17, 2018