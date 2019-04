Ο αριθμός των νεκρών μετά το πέρασμα του κυκλώνα Κένεθ που έπληξε τη Μοζαμβίκη ανήλθε σε 38, όπως ανακοίνωσε το κρατικό ινστιτούτο διαχείρισης καταστροφών, σύμφωνα με το οποίο eξαφανίστηκαν ολόκληρα χωριά από τον χάρτη ολόκληρα χωριά, ενώ οι άνεμοι σάρωναν με ταχύτητα 280 χιλιομέτρων την ώρα. Πρόκειται για τον δεύτερο κυκλώνα που σάρωσε τη χώρα σε διάστημα 6 εβδομάδων.

This is just some of the damage Cyclone Kenneth brought to Mozambique.

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 29, 2019