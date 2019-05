Ο εκλεγείς δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου συναντά σήμερα ηγέτες της αντιπολίτευσης για να καθορίσει τη στρατηγική του μετά τη χθεσινή ακύρωση της νίκης του στις δημοτικές εκλογές, την οποία είχε ζητήσει ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε ήδη τις τουρκικές αρχές να επιτρέψουν σε διεθνείς παρατηρητές να επιβλέψουν τη νέα ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στις 23 Ιουνίου.

Μιλώντας χθες το βράδυ μπροστά σε χιλιάδες οπαδών του, ο Ιμάμογλου τόνισε πως «δεν θα εγκαταλείψει ποτέ» τη μάχη.

«Η εγγύηση μιας ελεύθερης, δίκαιης και διαφανούς εκλογικής διαδικασίας είναι ουσιαστικής σημασίας για κάθε δημοκρατία και βρίσκεται στην καρδιά των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία», υπογράμμισαν σε ανακοίνωσή τους η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι και ο αρμόδιος για τη διεύρυνση επίτροπος Γιοχάνες Χαν.

Η απόφαση να διεξαχθούν νέες εκλογές στην Κωνσταντινούπολη προκαλεί εξάλλου την ανησυχία των αγορών, οι οποίες ασκούν πίεση στην τουρκική κυβέρνηση να αφιερώσει όλες τις δυνάμεις της στην ανάκαμψη της οικονομίας που διέρχεται ύφεση, με πληθωρισμό στο 20% και πτώση της ισοτιμίας της τουρκικής λίρας.

Η τουρκική λίρα, η οποία πέρασε χθες το βράδυ το συμβολικό όριο των 6 έναντι του δολαρίου, έχανε σήμερα στις 10:15 (ώρα Ελλάδας) περίπου 1,6% της αξίας της έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

«Πραξικόπημα κατά της κάλπης»

Λίγο πριν από τη συνάντηση του επικεφαλής του σοσιαλδημοκρατικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με τον Ιμάμογλου, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, καταδίκασε έντονα την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη καταγγέλλοντας «πραξικόπημα κατά της κάλπης» και εκτιμώντας πως η Τουρκία βυθίζεται «στη δικτατορία».

Ο 48χρονος Ιμάμογλου συναντάται και με την επικεφαλής του δεξιού κόμματος Ιγί, την Μεράλ Ακσενέρ, η οποία συμμετέχει στον συνασπισμό ο οποίος κέρδισε τις εκλογές της 31ης Μαρτίου με μικρή όμως διαφορά (14.000 ψήφων) από τον υποψήφιο του προεδρικού ισλαμοσυντηρητικού κόμματος AKP, τον πρώην πρωθυπουργό Μπιναλί Γιλντιρίμ.

Τρία αριστερά κόμματα ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν τους υποψηφίους τους από τις επαναληπτικές εκλογές, για να στηρίξουν τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ensuring a free, fair and transparent election process is at the heart of the EU’s relations with Turkey, said the EU High Representative @FedericaMog and Commissioner @JHahnEU.https://t.co/pCVFuJF2nV

— EURACTIV (@EURACTIV) May 7, 2019