Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από τον Φάνι, έναν από τους πιο ισχυρούς κυκλώνες που σχηματίζεται τα τελευταία χρόνια στον Ινδικό Ωκεανό, ο οποίος έφτασε σήμερα στην ανατολική Ινδία, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως 200 χλμ/ώρα, δήλωσε αξιωματούχος του κρατιδίου της Οντίσα.

Chaos caused by the super cyclone #Fani is terrifying, My heart cries for odisha.#FaniCyclone pic.twitter.com/kFyDKKvt9h — akash (@humorousenigma) May 3, 2019

«Μπορώ να επιβεβαιώσω προς το παρόν δύο θανάτους», δήλωσε στο AFP ο Μπισνουπάντα Σέθι, υπεύθυνος επιχειρήσεων αρωγής του κρατιδίου της Οντίσα.

«Ένας ηλικιωμένος σε καταφύγιο πέθανε από καρδιακή προσβολή», διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι «άλλος ένας άνθρωπος βγήκε στη θύελλα παρά τις προειδοποιήσεις μας και έχασε τη ζωή του από την πτώση δέντρου».

Rare view of #FaniCyclone from Odisha

May God save & protect everyone 🙏 pic.twitter.com/cquzE4nZbB — Vinayak Sharma (@vinayak_virat) May 3, 2019

Ο ισχυρός κυκλώνας Φάνι έφτασε στην ανατολική Ινδία σήμερα στις 08:00 τοπική ώρα (05:30 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με την ινδική μετεωρολογική υπηρεσία, ενώ οι αρχές είχαν δώσει εντολή για την απομάκρυνση περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων από τις περιοχές της ανατολικής Ινδίας από τις οποίες προβλεπόταν να περάσει.

#FaniCyclone | In preparation for the aftermath, Indian Coast Guard has positioned 34 disaster relief teams at Vizag, Chennai, Paradip, Gopalpur, Haldia, Frazergunj and Kolkata (news agency ANI) LIVE updates here: https://t.co/qJxe7YBWa3 pic.twitter.com/iGjIGQlnKP — NDTV (@ndtv) May 3, 2019

Σύμφωνα με νεώτερα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, ο κυκλώνας έφτασε αρχικά στην Πούρι, μια παραλιακή πόλη 200.000 κατοίκων, η οποία είναι πολύ γνωστή για τον ναό της Σρι Τζαγκανάτ, ο οποίος είναι από τους πιο ιερούς τόπους λατρείας των ινδουϊστών και τον επισκέπτονται εκατομμύρια πιστοί κάθε χρόνο.

Η Πούρι μετά τους ισχυρούς ανέμους έμοιαζε με πόλη φάντασμα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Στις περισσότερες συνοικίες της διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση. Τα καταστήματα ήταν κλειστά, ενώ εκατοντάδες δέντρα είχαν ξεριζωθεί από τους ισχυρούς ανέμους.

«Όλα έγιναν μαύρα σε μια στιγμή», δήλωσε ένας άνδρας που έχει καταφύγει σε ένα ξενοδοχείο, «οι πάγκοι με τα τρόφιμα και οι πινακίδες βρέθηκαν στον αέρα».

Video clip of a roof being blown off at the undergraduate hostel in AIIMS Bhubaneshwar due to #CycloneFani #Fani #FaniCyclone #FaniUpdates pic.twitter.com/97c5ELQJ46 — Sitanshu Kar (@DG_PIB) May 3, 2019

Ο κυκλώνας αναμένεται να διασχίσει ζώνες στις οποίες κατοικούν περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι, κατευθυνόμενος από το κρατίδιο της Οντίσα προς τα βορειοδυτικά και να διασχίσει τη δυτική Βεγγάλη, η πρωτεύουσα της οποίας, η Καλκούτα, μπορεί να πληγεί αύριο Σάββατο, προτού φτάσει στο Μπανγκλαντές.

Ο κυκλώνας έχει αρχίσει να αποδυναμώνεται μετά την άφιξή του στο κρατίδιο της Οντίσα, δήλωσε ο επικεφαλής της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ινδίας Κ. Τζ. Ράμες.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και η πνοή ισχυρών ανέμων θα συνεχιστούν για όλη την ημέρα σήμερα στην Οντίσα, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο διευθυντής της Ινδικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

«Μετά την άφιξή του σήμερα το πρωί, ο κυκλώνας Φάνι άρχισε να αποδυναμώνεται και είναι πιθανό να φτάσει στο Μπανγκλαντές μέχρι αύριο το βράδυ», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές έχει θέσει τον στρατό της χώρας σε κατάσταση συναγερμού και έχει δώσει εντολή για την απομάκρυνση των κατοίκων από 19 παράκτιες περιοχές, όπου έχουν ανοίξει περισσότερα από 4.000 καταφύγια για κυκλώνες, σύμφωνα με τον υπεύθυνο των υπηρεσιών διάσωσης Μοχάμαντ Χασίμ.

Πηγή:ΕΡΤ,ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

