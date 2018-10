Με ριπές ανέμου ταχύτητας 130 χιλιομέτρων την ώρα, ο κυκλώνας Μάικλ προκαλεί σφοδρές βροχοπτώσεις στη δυτική Κούβα και κατευθύνεται προς τον νοτιοανατολικό Κόλπο του Μεξικού και προς τη Φλόριντα, ανακοίνωσε το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) τη Δευτέρα.

Οι βροχές που θα προκαλέσει ο κυκλώνας ενδέχεται να φθάσουν ακόμα και τα τριάντα εκατοστά κατά τόπους και υπάρχει κίνδυνος καταστροφικών πλημμυρών στην Κούβα, στη Φλόριντα, στη Βόρεια και στη Νότια Καρολίνα, σύμφωνα με το NHC, ενώ το επίπεδο της θάλασσας μπορεί να αυξηθεί κατά τόπους ακόμα και κατά 3,65 μέτρα.

@spann Water over the road. West end of Dauphin Island. #alwx #TropicalStormMichael pic.twitter.com/1takXhYu4x

Ο κυκλώνας Κατηγορίας 1 (στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον) βρίσκεται περίπου 45 χιλιόμετρα από το δυτικό άκρο της Κούβας και εντός της ημέρας αναμένεται να ενισχυθεί σε Κατηγορία τυφώνα. ‘Εκτακτες προειδοποιήσεις ακραίων καιρικών φαινομένων έχουν εκδοθεί για τη Φλόριντα και την Αλαμπάμα, καθώς ο κυκλώνας κινείται με ταχύτητα 15 χιλιομέτρων την ώρα και αναμένεται να έχει φθάσει στις ακτές την Τετάρτη.

#TropicalStormMichael this morning is expected to gain hurricane status very soon. pic.twitter.com/klHaqexNjc

— NWS Memphis (@NWSMemphis) October 8, 2018