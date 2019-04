Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ασφυξία, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα μεγάλο εργοστάσιο φαρμακευτικών ειδών στην Κίνα, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο «Νέα Κίνα».

Sparks from a pipe being welded at Qilu Tianhe Huishi Pharmaceutical Co. in eastern Shandong province cause a substance to catch fire and give off the smoke that suffocated and killed 10 people. #WorldNews https://t.co/7BIU258zcG

