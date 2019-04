Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί από τους ορμητικούς χειμάρρους στη βόρεια Μοζαμβίκη, έπειτα από τον καταστροφικό κυκλώνα που έπληξε τη χώρα, με αποτέλεσμα σπίτια να καταστραφούν, εγείροντας φόβους ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη.

Ο κυκλώνας Κένεθ έπληξε αρχικά την επαρχία Κάμπο Ντελγκάντο, αργά την Πέμπτη, εξαφανίζοντας από τον χάρτη ολόκληρα χωριά, συνοδευόμενος από ανέμους ταχύτητας 280 χιλιομέτρων την ώρα. Πρόκειται για τον δεύτερο κυκλώνα που σάρωσε τη χώρα σε διάστημα 6 εβδομάδων.

Οι σαρωτικές πλημμύρες και οι βροχοπτώσεις που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα «ποτάμια» λάσπης να κατακλύσουν σήμερα τους δρόμους της πόλης Πέμπα, της πρωτεύουσας της επαρχίας, και των γύρω περιοχών της.

Η κυβέρνηση της Μοζαμβίκης κάνει λόγο για 5 νεκρούς. Όμως, οι ομάδες διάσωσης λένε πως υπάρχουν φόβοι για την ασφάλεια χιλιάδων οικογενειών που έχουν αποκλειστεί στα σπίτια τους έπειτα από την υπερχείλιση ποταμών.

VIDEO: Drone footage shows the scale of floods in Pemba, Mozambique pic.twitter.com/LD85ScYJZJ

— AFP news agency (@AFP) April 28, 2019