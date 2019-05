Τουλάχιστον 58 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα από την έκρηξη ενός βυτιοφόρου που μετέφερε βενζίνη, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το διεθνές αεροδρόμιο της Νιαμέι, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εσωτερικών του Νίγηρα.

«Ο απολογισμός της έκρηξης είναι 55 νεκροί και 36 τραυματίες. Τα θύματα απανθρακώθηκαν», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, σε δηλώσεις που έκανε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Άλλοι τρεις άνθρωποι υπέκυψαν στα νοσοκομεία όπου είχαν μεταφερθεί.

