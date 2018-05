Ως τον Ειρηνκό Ωκεανό έφτασε η λάβα από το πλέον ενεργό ηφαίστειο του πλανήτη και οι αρχές της Χαβάης προειδοποιούν ότι η δημόσια υγεία απειλείται από «επικίνδυνες αναθυμιάσεις» , καθώς παράγονται τοξικά αέρια από την ένωση της λάβας του Κιλαουέα με τη θάλασσα. Πρόκειται για νέφος αερίου υδροχλωρικού οξέος (HCl), ατμού και μικροσκοπικών σωματιδίων ηφαιστειακής υάλου», ανέφερε το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο USGS.

Δύο ρεύματα λάβας «έφτασαν στον ωκεανό κατά μήκος της νοτιοανατολικής ακτής της Πούνα.

«Αυτό το ζεστό, διαβρωτικό μείγμα αερίων προκάλεσε δύο θανάτους στις ακτές της Χαβάης όπου έφτασαν κανάλια λάβας το 2000″, υπενθυμίζει η USGS, προειδοποιώντας ότι οι εκπομπές ηφαιστειακών αερίων «τριπλασιάστηκαν ως αποτέλεσμα των ισχυρότατων εκρήξεων».

Ένα γιγαντιαίο κανάλι λάβας που φτάνει σε ύψος 6 μέτρων ήταν αιτία να κλείσει τμήμα της εθνικής παραλιακής οδού, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

